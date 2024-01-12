Перечислены оставшиеся в РФ варианты взять ипотеку по льготной ставке

В России корректируются условия по ипотечным программам. О том, какие возможности все еще остаются для того, чтобы взять ипотеку по ставкам ниже рыночных, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В частности, специалисты напомнили о действии льготной ипотеки под 8%. Первоначальный взнос по ней составляет от 30%, сумма кредита – до 6 миллионов рублей во всех российских регионах. Ипотека предоставляется совершеннолетним гражданам, однако у банков могут быть свои требования, касающиеся дохода и кредитной истории гражданина.

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Кроме того, эксперты рассказали о действии в РФ «Семейной» ипотеки. Процентная ставка по ней составляет до 6% (на Дальнем востоке до 5%). Первоначальный взнос по программе – от 20%, сумма кредита – до 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Программа распространяется на семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида.

Также гражданам напомнили о действии IT-ипотеки с процентной ставкой до 5%. Успеть ее оформить нужно до конца 2024 года. Основная цель программы – поддержка работников высокотехнологичных организаций. Процентная ставка по такой ипотеке составляет до 5%, первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита – до 18 млн рублей в регионах с населением более 1 миллиона человек и до 9 миллионов рублей в регионах с населением менее 1 миллиона человек. Ипотеку предоставляют IT-специалистам до 35 лет вне зависимости от уровня дохода.

Граждане от 36 до 50 лет должны работать не менее 3 месяцев в компании и получать заработную плату от 150 тысяч рублей в Москве (до вычета налога), от 120 тысяч рублей – в городах с населением более 1 миллиона человек, от 70 тысяч рублей – в городах с населением менее 1 миллиона человек.

Кроме того, гражданам напомнили о региональных программах «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека». Они распространяются на территории Дальневосточного Федерального округа и сухопутной части Арктической зоны России, отметили эксперты.