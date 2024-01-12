Эксперт сказал, выгодна ли сейчас покупка новостроек с льготной ипотекой в столице

Покупка новостроек с привлечением льготных программ в Москве перестала быть выгодной. В текущий период более привлекательно выглядит вторичное жилье, приобретаемое с помощью ипотеки по рыночным ставкам, заявил РИА Недвижимость старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.

Он отметил, что такая картина на рынке сложилась из-за того, что в стране ужесточили условия льготный ипотеки в прошлом месяце. Эксперт напомнил о снижении лимитов для ряда регионов на 6 миллионов рублей.

В частности, по словам собеседника, в районе «Жулебино» у граждан есть возможность приобрести квартиру на вторичном рынке по цене на 12% ниже, чем в новостройке. Причем, как уточнил он, жилье будет продаваться в доме всего на четыре-пять лет старше нового.

Риелтор подчеркнул, что новостройки в границах старой Москвы, которые практически не подпадают под лимиты льготной ипотеки, будет проблематично продавать с отменой комбо-ипотеки.