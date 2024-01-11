Россияне в 2023 году взяли ипотеку почти на 8 трлн рублей

По итогам 2023 года объем выдач ипотечных кредитов составил 7,9 трлн, что на 62% больше, чем в 2022 году, когда данный показатель составлял 4,8 трлн рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG.

По итогам декабря объем выдачи ипотеки вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 7,2% до 793,7 млрд рублей. В количественном выражении выдач ипотечных кредитов также был зафиксирован рост на 3,2%, до 185,4 тысячи штук. Такая динамика — следствие разовых факторов, считает независимый эксперт Дмитрий Тарасов. Аналитики Frank RG считают, что рост может быть связан с введением новых условий выдачи банками льготной ипотеки, согласно которым максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, в 6 млн рублей, а также увеличен размер первоначального взноса с 20% до 30%.

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Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова считает, что рост объема выдач ипотечных кредитов может быть связан с ожиданием ужесточения ипотечного регулирования, а также с ростом доходов населения.

На вопрос о том, почему спрос на ипотеку остается высоким даже при высоких ставках Землянова пояснила, что это происходит из-за большой доли на рынке ипотеки на льготных условиях. В то же время поддержку спросу на ипотеку на вторичное жилье также оказывает и резкий рост зарплат из-за дефицита кадров на рынке труда и высокий уровень сбережений населения.

Руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко утверждает, что рост объема выдач по ипотеке в декабре уже является традиционным, так как граждане стараются успеть решить квартирный вопрос до наступления нового года, что вызывает и рост спроса на рынке жилья. Также он отметил, что спрос на первичном рынке под конец прошлого года подогревали и новости об ужесточении условий выдачи льготных кредитов. А на вторичном рынке спрос поддерживали выдачи кредитов по ранее одобренным ипотечным заявкам, когда ставки были ниже, но они уже «на исходе». Репченко утверждает, что в 2024 году на фоне дорогой рыночной ипотеки вторичный рынок будет ожидать стагнация.

При этом Землянова прогнозирует, что в 2024 году спрос на ипотеку на новостройки снизится, но все равно останется высоким на фоне действия разных видов госпрограмм.

«На первый план выйдет семейная ипотека. Льготная ипотека, скорее всего, станет более адресной. Выдачи ипотечных кредитов на вторичном рынке могут снизиться из-за высоких рыночных ставок. Мы полагаем, что ЦБ РФ будет держать ставку высокой длительное время, и возможность для смягчения политики появится не раньше второй половины года», — отмечает главный аналитик Совкомбанка.

В первые месяцы 2024 года следует ожидать традиционного резкого сокращения объемов выдач за счет сокращения количества сделок при удержании среднего чека сделки, ожидает Тарасов. Он прогнозирует, что месячные темпы роста портфеля в 2024 году с учетом погашений могут сократиться вдвое — с 2,1% в месяц до уровня менее 1%.