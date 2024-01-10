Россиянам назвали три способа быстрее погасить ипотеку

Налоговые вычеты и материнский капитал помогут быстрее погасить ипотеку, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. По его словам, любая крупная сумма, которая поступает в семейный бюджет, должна использоваться для улучшения жизни конкретной семьи, чтобы быстрее закрыть ипотеку и не переплачивать огромные проценты банку.

Первый способ — получить от государства налоговые вычеты. Причем можно как использовать имущественные вычеты при покупке недвижимости, так и возместить себе дополнительные средства за лечение, обучение, расходы на ребенка. В каждом отдельном случае сумма может достигать сотен тысяч рублей, и эту сумму можно сразу направить на погашение ипотеки, — пояснил депутат.

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Вторым способом, как отмечает Чаплин, является маткапитал. Он напомнил, что с 2024 года эта выплата в России проиндексирована на 7,5%, а значит, на первого ребенка граждане получат 631 тысячу рублей, а при рождении второго — 834 тысячи рублей.

Еще одним способом быстро погасить ипотечный кредит может стать выплата работающим матерям по беременности и родам, заявил парламентарий. По его словам, в наступившем году эта выплата также увеличена и женщины могут получить до 565 тысяч рублей в зависимости от стажа. Безусловно, эта сумма нужна, чтобы подготовиться к рождению малыша, напомнил депутат.

Но эта крупная сумма для некоторых семей может загасить значительную часть кредита и освободить семью от ежемесячных выплат по кредиту и переплат. Вообще, единственная правильная стратегия: при возможности направлять на погашение ипотеки любые «свободные» средства. Пусть ежемесячная переплата будет даже две тысячи рублей, но за год это сэкономит неплохую сумму и поможет быстрее погасить ипотеку, — считает Чаплин.