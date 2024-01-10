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Россиянам предложили арендовать квартиры у государства

На Чукотке проблему аварийного жилья собираются решать с помощью механизмов софинансирования строительства арендных квартир. Об этом губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил российскому президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Россиянам предложили арендовать квартиры у государства
© Lenta.ru

Кузнецов подтвердил, что аварийное жилье является проблемой для региона. Он рассказал о больших объемах строительства новых домов по программе «Доступное арендное жилье». По ней россиянин оплачивает треть рыночной ставки аренды квартиры в течение первых пяти лет, по трети приходится на федеральный и региональные бюджеты, затем доля государственного софинансирования сокращается. По словам губернатора, на Чукотке уже сдан такой дом на 46 квартир.

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Ранее Владимир Путин пожаловался на покосившиеся дома в Архангельске. Он отметил, что здания, которые «фактически ложатся на бок», не занесены в категорию ветхого жилья.

Недвижимость
Владислав Кузнецов
Владимир Путин
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