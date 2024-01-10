Риелтор назвал лучшее время года для аренды квартиры в России

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев отметил, что стоимость аренды жилья выросла за 2023 год. На рост цен повлияли инфляция, рост доходов населения, сезонный фактор и снижение доступности ипотеки.

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Кроме того, осенью 2023 года наблюдался приток квалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья. Это увеличило спрос в Москве, Петербурге и городах-миллионниках, что привело к повышению стоимости аренды.

По словам специалиста, в ближайшее время стоимость аренды квартир расти не будет, эксперты ожидают коррекцию на 10 процентов в сторону понижения спроса и цен.

Апрелев также уточнил, что оптимальным временем для аренды квартиры на длительный срок являются весна и осень, когда спрос снижен, передает «Радио 1».