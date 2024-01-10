Риелтор назвал лучшее время года для аренды квартиры в России

Риелтор Апрелев назвал лучшее время года для аренды квартиры в России
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев отметил, что стоимость аренды жилья выросла за 2023 год. На рост цен повлияли инфляция, рост доходов населения, сезонный фактор и снижение доступности ипотеки.
Кроме того, осенью 2023 года наблюдался приток квалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья. Это увеличило спрос в Москве, Петербурге и городах-миллионниках, что привело к повышению стоимости аренды.
По словам специалиста, в ближайшее время стоимость аренды квартир расти не будет, эксперты ожидают коррекцию на 10 процентов в сторону понижения спроса и цен.
Апрелев также уточнил, что оптимальным временем для аренды квартиры на длительный срок являются весна и осень, когда спрос снижен, передает «Радио 1».
До этого аналитики сообщили, что средняя ежемесячная стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях по итогам года достигла 27 тысяч рублей, увеличившись на 25,8 процента, передает «360».