В Госдуме рассказали, как сделать ипотеку дешевле

«Каждый застройщик оставляет за собой право предоставления иных условий: например, ипотека под один процент, пока дом не введен в эксплуатацию. Ряд ЖК все еще выдают кредиты для семей с детьми по старым условиям, где размер первоначального взноса — 20 процентов, а ставка не превышает 6 процентов. Второе — для своих клиентов банки предоставляют более выгодные условия», — рассказал депутат.