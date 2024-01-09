Предсказано будущее ипотечных ставок в России

Дальнейшее повышение ипотечных ставок российскими банками не исключено. Будущее кредитов на жилье в России предсказал доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, повышение ключевой ставки Центробанка скажется в первую очередь на кредитах без господдержки. Цыганов отметил, что после повышения ключевой ставки в декабре некоторые финансовые организации повысили проценты по ипотеке, но часть из них удержались и, по прогнозам эксперта, продолжат делать это и в начале 2024 года.

«В конечном итоге, конечно, любое повышение ключевой ставки приводит к росту кредитных ставок, тем более на фоне повышенных инфляционных ожиданий. На это решение наслаиваются и усиливают воздействие на ипотечный рынок нормативные требования по повышению первого взноса и снижению показателя платеж/доход», — пояснил экономист.

Ужесточение требований к заемщикам Цыганов считает вполне оправданными, так как это сокращает кредитные риски. Но есть и негативный эффект — так снизится доступность ипотеки для части потенциальных покупателей жилья.