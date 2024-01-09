Эксперт спрогнозировала падение цен на «вторичку» в Москве и Петербурге

Глава Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева считает, что цены на квартиры вторичного жилого фонда Москвы и Санкт-Петербурга упадут на 5-15 процентов. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

По мнению Григорьевой, к снижению цен на «вторичку» приведет охлаждение ипотечного рынка. Это охлаждение связано с ужесточением условий льготной ипотеки: в декабре 2023 года максимальный размер кредита для всех регионов снизили до шести миллионов рублей. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ранее можно было взять льготную ипотеку на 12 миллионов рублей.

Также был повышен взнос по льготной ипотеке — с 20 до 30 процентов.

Григорьева отметила, что ипотечный платеж за большие квартиры в итоге превысил 300 тысяч рублей.

«Это неподъемная цифра для большинства россиян», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что рост инфляции приводит к повышению цен застройщиками, но также и к росту интереса россиян к недвижимости — квартиры остаются основным инвестиционным активом для многих людей. С учетом этих трендов в НРА не видят причин для значительного снижения цен на квартиры в новостройках. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие полгода цены на такое жилье будут заморожены.

При этом в НРА ждут падения цен на вторичные квартиры: те, что постарше, подешевеют на 10-15 процентов, но новая «вторичка» станет максимум на пять процентов дешевле.