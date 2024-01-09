Новостройки в России подорожают на 5-7%

«После новостей об очередном снижении компенсации за выдачу льготных ипотечных кредитов банкам, кредитные организации начали объявлять о введении комиссионного вознаграждения, которое будут выплачивать застройщики за оформление ипотеки для своих клиентов. С одной стороны, за счет более низких ставок по ипотечным кредитам новостройки выглядят более привлекательными для потенциальных покупателей, с другой — комиссионное вознаграждение банкам большинство девелоперов будут вынуждены закладывать в стоимость своих объектов. По нашим расчетам, чтобы компенсировать комиссионное вознаграждение банку за выдачу льготной ипотеки с господдержкой, конечная цена квартиры должна быть увеличена на 5,25%, в случае с семейной ипотекой — на 6,72%», — сказала Татьяна Решетникова.

Генеральный директор ГК «Техзор», которая занимается автоматизацией и повышения эффективности при строительстве, Андрей Бородкин отметил, что спрос на новое жилье будет падать, а объемы строительства снижаться не собираются. «В 2023 году увеличили первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 20%, а потом и до 30%. Это снизит спрос на новое жилье. Льготные ипотечные программы пытаются сократить. Раньше можно было две получить, теперь только по одной. Что касается строительства и объема ввода жилья, то он точно не уменьшится, потому что все проекты уже запланированы и будут только расти. Льготная ипотека держит рынок, и если власти попробуют ее отменить, то очень быстро вернут обратно, потому что рычаги давления у девелоперов сильные», — заключил эксперт.