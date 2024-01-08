Экономист высказался о будущем ипотечных ставок в 2024 году

Хорошо, если к середине года ставка понизится до 10 процентов, хотя это все равно очень высоко для ипотеки, даже запретительно высоко. Цены на квартиры при этом останутся на текущем уровне, а те, кто рассчитывал на ипотеку, по-прежнему будут лишены такой возможности Михаил Беляев экономист