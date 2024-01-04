При покупке квартиры на вторичном рынке ее нужно тщательно проверить, особенно если она стоит дешевле остальных. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.

— Низкая цена (более 15 процентов по сравнению с рыночной стоимостью) свидетельствует о том, что с квартирой не все в порядке, — рассказал он.

По его словам, такая квартира или потребует вложений, или ей вовсе нельзя будет пользоваться.

Необходимо проверить, не находится ли квартира в залоге, так как переход права собственности не освободит от обременения. Для этого потребуется выписка из ЕГРН. Архивная выписка из домовой книги покажет, были ли нарушения прав жильцов во время приватизации, пояснил специалист в интервью агентству «Прайм».

Также при покупке унаследованной по завещанию квартиры можно столкнуться с тем, что человеку, отказавшемуся от наследства, наследодатель предоставил право в ней жить. Новый собственник обязан будет приютить отказополучателя. Избежать этого поможет выписка из ЕГРН и завещание, которое нужно запросить у продавца, предупредил адвокат.