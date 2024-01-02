Какое жилье в 2024 году выгоднее приобретать в ипотеку
Депутаты советуют приобретать вторичку, а не квартиру в новостройке. Покупатели новых жилплощадей все чаще жалуются на низкое качество строительства и высокие цены за коммунальные услуги.
В последнее время застройщики в попытке погнаться за количеством построенных домов, зачастую стараются экономить на материалах, от этого страдает качество готовых квартир. Количество жалоб и обращений от недовольных новоселов, поступающих в Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, выросло в разы, сообщила Светлана Разворотнева: «Это прям невидимые миру слезы. Причем это происходит даже в домах бизнес-класса».
Большой проблемой оказалось появление аффилированных управляющих компаний. Застройщики сдают дом, имея в нем контрольный пакет квадратных метров, и, как правило, ставят свою УК, которая значительно задирает цены за коммунальные услуги.
«У меня есть обращения из Москвы, где с людей отдельно еще за вывоз мусора берут какие-то тысячи в месяц», — привела пример Разворотнева.
Сменить такую компанию оказывается невозможным. Дальше она просто закрывает глаза на жалобы жильцов о строительных недоделках, а по истечении гарантийного периода, срок которого составляет около пяти лет, уходит. Жильцам ничего не остается, кроме как исправлять все за свой счет. Но здесь речь идет о неблагонадежных застройщиках, так что к выбору строительной компании стоит подходить с особым вниманием, посоветовала депутат, порекомендовав все же смотреть в сторону рынка вторичного жилья.