Какое жилье в 2024 году выгоднее приобретать в ипотеку

Депутаты советуют приобретать вторичку, а не квартиру в новостройке. Покупатели новых жилплощадей все чаще жалуются на низкое качество строительства и высокие цены за коммунальные услуги.

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В последнее время застройщики в попытке погнаться за количеством построенных домов, зачастую стараются экономить на материалах, от этого страдает качество готовых квартир. Количество жалоб и обращений от недовольных новоселов, поступающих в Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, выросло в разы, сообщила Светлана Разворотнева: «Это прям невидимые миру слезы. Причем это происходит даже в домах бизнес-класса».

Большой проблемой оказалось появление аффилированных управляющих компаний. Застройщики сдают дом, имея в нем контрольный пакет квадратных метров, и, как правило, ставят свою УК, которая значительно задирает цены за коммунальные услуги.

«У меня есть обращения из Москвы, где с людей отдельно еще за вывоз мусора берут какие-то тысячи в месяц», — привела пример Разворотнева.