$90.30-1.40100.55-0.79
Почта

В ЦБ сообщили о сокращении выдачи ипотеки в России в ноябре

Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в РФ в ноябре 2023 года снизился на 5,7% по сравнению с октябрем - до 726,1 млрд рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте ЦБ РФ. Тренд на снижение может сохраниться по итогам декабря после ужесточения условий выдачи.

В ЦБ сообщили о сокращении выдачи ипотеки в России
© ТАСС

"В ноябре 2023 года активность на рынке ИЖК оставалась высокой, несмотря на незначительное снижение выдачи относительно октября (-5,7% за месяц). Кредитные организации в ноябре 2023 года предоставили 189,1 тыс. рублевых ИЖК на сумму 726,1 млрд рублей против 200,4 тыс. кредитов на сумму 769,6 млрд рублей в октябре", - говорится в сообщении.

По отношению к ноябрю 2022 года выдача ипотеки выросла на 46,8% в числовом и на 54,3% в стоимостном выражении.

"По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели декабря предоставлено ИЖК на сумму около 400 млрд рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период ноября. При этом ужесточение условий по ряду льготных программ с 23.12.2023 г. может отразиться на выдачах в конце месяца", - отметили в ЦБ РФ.

Доля ипотеки по государственным программам в объеме выдачи выросла с 70,6% в октябре 2023 года до 74,8% в ноябре за счет сокращения выдачи рыночной ипотеки в ноябре на 19,1% - до 183,2 млрд рублей из-за роста кредитных ставок. Совокупная стоимость кредитов по государственным программам в ноябре достигла 542,9 млрд рублей.

Выдача ипотеки на новостройки по договорам долевого участия (ДДУ) увеличились на 3,9% - до 374,4 млн рублей в ноябре. ИЖК по ДДУ составили 51,5% от всех оформленных в ноябре жилищных кредитов. Средневзвешенная ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 8,18% годовых с 8,35% в октябре. По итогам ноября ИЖК заняли 31,2% в совокупном объеме всех выданных физическим лицам кредитов, отметили в ЦБ РФ.

Недвижимость
ДОМ.РФ
Банк России