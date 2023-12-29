Эксперт предположил, что будет с рынком ипотеки в ближайшем будущем

Аналитик Денис Стукалов предрек новую волну высокого спроса на жилищные кредиты в ближайшие шесть месяцев. В беседе с Aif.ru он заявил, что подобная динамика ожидается в связи с сохранением действующих условий выдачи льготной ипотеки.

Специалист подчеркнул, что рост спроса будет наблюдаться в том случае, если граждане РФ успеют собрать необходимую сумму на первоначальный взнос. Еще одним условием является успешно проданная вторичная квартира, добавил собеседник.

Стукалов также рассказал, что произойдет на рынке после сворачивания льготной ипотеки. По его словам, на нем будет наблюдаться охлаждение спроса. Эксперт сообщил о грядущем заметном сокращении числа сделок на первичном и на вторичном рынках.

Он отметил, что выгоду получат застройщики, которые смогут предложить хорошее соотношение цены и качества объектов, а также комфортную локацию.