Юрист рассказал о рисках краткосрочной аренды жилья

Аренда жилья на срок меньше, чем 12 месяцев, предполагает риски как для арендодателя, так и для арендатора. Об опасности краткосрочной аренды предупредил россиян партнер юридической компании GAP Дмитрий Рябых, пишет «Газета.ru».

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Эксперт пояснил, что краткосрочной является любая аренда на срок менее одного года — она регулируется нормативными актами на уровне субъектов РФ и муниципалитетов, в то время как долгосрочная аренда регулируется Гражданским кодексом.

«Оба вида аренды не запрещаются законом, но при краткосрочной вероятность наткнуться на нарушителей выше. Это связано с нежеланием бизнеса раскрывать доходы: краткосрочная аренда предполагает большие издержки и прибыль. Чем выше доход, тем выше налоги, но издержки от такой деятельности могут не учитываться», — рассказал юрист.

Однако при нарушении обязательств договора или возникновении споров справедливо разрешить их будет сложнее, так как такие документы нигде не зарегистрированы.