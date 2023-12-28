В Стамбуле за несколько лет возведут около 1 млн сейсмостойких домов

СТАМБУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Порядка 1 млн сейсмостойких домов планируется возвести в Стамбуле в рамках проекта реновации в течение нескольких лет. Переселять в них будут жителей районов, которые входят в зону риска и могут сильно пострадать при возможном землетрясении, сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в эфире телеканала CNN Turk.

"В Стамбуле определены 12 резервных районов, где будет возводиться новое жилье. В течение нескольких лет мы планируем построить в них около 1 млн сейсмостойких домов", - сказал он.

По словам Озхасеки, в Стамбуле порядка 1,5 млн домов из 7,5 млн считаются опасными для проживания и в первую очередь необходимо расселить 600 тыс. из них.