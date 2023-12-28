У россиян стало меньше просрочек по ипотеке

За девять месяцев 2023 года доля ипотечных кредитов с просрочкой платежей от 90 дней упала до 0,6 процента, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Центробанка (ЦБ).

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Это на 0,1 процентного пункта ниже показателя начала года. При этом регулятор выразил обеспокоенность качеством выдаваемых кредитов. Доля ипотеки с первоначальным взносом менее 20 процентов сокращается, при этом объемы выдачи такой ипотеки остаются высокими. Заем с небольшим взносом характеризуется повышенным уровнем риска, добавил регулятор.

Повышению качества выдачи ипотеки помогут принятые в сентябре и декабре 2023 года меры по повышению первоначального взноса по льготным программам, отметил ЦБ. В сентябре минимальный первоначальный взнос по всем программам с господдержкой вырос до 20 процентов, по «Льготной ипотеке» увеличился до 30 процентов в декабре.