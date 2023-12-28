Госинспекция по недвижимости Москвы в чат-боте «Самострой.net» получила 2,3 тыс. обращений о самостроях

Госинспекция по недвижимости в чат-боте «Самострой.net» получила 2,3 тыс. обращений от москвичей о фактах размещения самостроев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Чат-бот предоставляет информацию о законности использования интересующих земельных участков или объектов капитального строительства на территории столицы. В 2023 году сервис получил 2,3 тыс. обращений от жителей. В результате анализа специалисты ведомства подтвердили 220 нарушений», – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Москвы Ивана Боброва.

В пресс-службе напомнили, что выявление и демонтаж незаконных строений – приоритетное направление работы ведомства. «Для проверки признаков самостроя в 2021 году запустили чат-бот «Самострой.net». С начала работы он получил 5,9 тыс. сообщений, из которых почти 40% – в 2023 году. Благодаря сервису жители Москвы помогают освобождать город от незаконных строений, искажающих его архитектурный облик», – пояснили в ведомстве.

Сервис курирует Госинспекция по недвижимости совместно с департаментом информационных технологий столицы.