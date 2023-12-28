В правительстве допустили снижение объемов выдачи ипотеки в России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с регионами заявил, что некоторые подходы к льготным ипотечным программам будут пересмотрены с июля следующего года, передает РИА Недвижимость.

Он сообщил о планах властей РФ пролонгировать льготные ипотечные программы только в регионах, в которых наблюдается не столь высокий спрос на них. При этом, по его словам, семейная ипотека будет продлена по всей стране.

Хуснуллин отметил, что продление льготной ипотеки «на всю страну» не планируется, поскольку она успешно выполнила свою функцию. Он рассчитывает на то, что таким ипотечным программам, как дальневосточная, сельская, ИТ-ипотека, ипотека для новых российских регионов, будет оказана поддержка в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что, по данным «ДОМ.РФ», к концу года доля «Семейной ипотеки» (под 6%) во всех выдачах по госпрограммам составила 46% по количеству кредитов и 44% по сумме. Ей удалось обогнать льготную программу жилищного кредитования на новостройки (под 8%).