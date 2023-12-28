Эксперт предупредил о новых штрафах из-за перепланировки жилья

Президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал Life, как в 2024 году изменится понятие «перепланировка» и что необходимо учитывать владельцам квартир, чтобы не получить штраф после ремонта. С 1 января штрафы за незаконную перепланировку составят от двух до двух с половиной тысяч рублей для физлиц, а для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч.

Кулаков отметил, что штраф — не самая большая неприятность. Гораздо больше проблем владельцу жилья принесет постановление инспектора узаконить перепланировку или вернуть квартиру в исходное состояние.

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С 1 апреля 2024 года в РФ вступят в силу поправки, меняющие понятие «перепланировка». Теперь перепланировкой будет считаться изменение границ, площади помещения или образование новых помещений (в том числе объединение помещений). В результате, к примеру, перепланировкой будет считаться объединение кухни и смежной комнаты, подчеркнул Кулаков.

Эксперт отметил, что после завершения работ информацию о новых границах помещения необходимо внести в ЕГРН. Также собственник должен направить техплан квартиры в орган местного самоуправления, согласовавший перепланировку.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко добавила, что перепланировка квартиры подтверждается актом приемочной комиссии. Этот документ должен быть утвержден максимум через 30 дней после подачи уведомления о перепланировке.

Ранее Life рассказал о «штрафах с подвохом», с которыми столкнулись россияне, установившие на кухнях старых домов посудомоечные или стиральные машины. Во время плановых проверок коммунальщиков в первую очередь интересуют кухни старого фонда типовых застроек. Владельцы квартир с такими кухнями часто передвигают газовые плиты и меняют положение раковины, чтобы найти место для посудомоечной и стиральной машин.