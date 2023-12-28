В Чите завершается расселение падающего дома

Правительство Забайкальского края завершает выплату компенсаций владельцам квартир аварийного дома в микрорайоне Северный, 39, сообщает пресс-служба краевого Минстроя.

«45 семей получили возмещения за изымаемое имущество. Из них 39 семьям дополнительно выплачена и субсидия, еще 1 семье выплату субсидии произведут в ближайшее время, а 5 семьям субсидии не положены», - рассказал глава краевого Минстроя Вадим Решетник.

Министр отметил, что кроме 45 семей, 7 семей обратились в суды, чтобы установить сумму компенсации. В итоге 6 семей получили компенсацию, для еще одной семьи выплату осуществят в ближайшее время.