Треть украинцев оказались недовольны развитием страны

© Unsplash

Число украинцев, считающих, что страна развивается в правильном направлении, снизилось на 16 процентов с марта 2023 года. Результаты опроса опубликовал фонд «Демократические инициативы».

По результатам опроса развитием страны довольны 45 процентов респондентов. Для сравнения: в марте 2023 года с таким утверждением был согласен 61 процент опрошенных украинцев. Число недовольных развитием Украины увеличилось с 20 до 33 процентов.

Также снизилось число опрошенных, уверенных в возможности решения проблем Украины в ближайшие годы. В декабре 2022 года так считала половина респондентов, а в течение года этот показатель снизился до 32,2 процента.