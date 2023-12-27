Почти 600 активистов помогают выявлять земельно-имущественные нарушения в столице

К проекту Госинспекции по недвижимости «Доброволец ГИН», в рамках которого москвичи помогают выявлять земельно-имущественные нарушения в городе, с 2021 года присоединились 580 человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Движение объединяет активистов города, которые по собственной инициативе принимают участие в обнаружении земельно-имущественных нарушений. Сегодня команда проекта насчитывает 580 добровольцев, при этом только в 2023 году к нему присоединились 175 участников. Всего за время существования проекта от активистов получено 526 обращений, 200 из которых пришлись на 2023 год. В настоящее время около половины заявленных участниками проекта нарушений подтверждены инспекцией, по ним приняты соответствующие меры», – приводятся в публикации слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

В рамках проекта «Доброволец ГИН» жители столицы могут пройти обучение и оказывать помощь в выявлении нарушений, касающихся объектов недвижимости на территории Москвы. Специалисты инспекции рассказывают участникам, как выявить самострой, захламление и ветхие объекты недвижимости. В дальнейшем добровольцы могут сообщать о подозрительных объектах в ведомство. Инспекторы проверяют данные обращения и дают обратную связь о наличии нарушений.

В 2023 году для популяризации движения провели презентацию проекта для новых участников с обучающими лекциями спикеров Госинспекции по недвижимости, мастер-классами, интеллектуальной викториной о столице и деятельности ведомства, а также награждением наиболее активных участников.