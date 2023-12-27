Бочкарев: Более 657 тыс. кв. м индивидуального жилья введено в ТиНАО с начала года

С начала 2023 года на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию более 657 тыс. кв. м индивидуального жилья, что соответствует прошлогодним показателям. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«К концу года ввод индивидуального жилья в ТиНАО превысил 657 тыс. «квадратов». Учитывая ввод предыдущих годов, можно предположить, что объем ввода к февралю составит еще порядка 60–70 тыс. кв. м. Индивидуальное жилье на новых территориях пользуется довольно высоким спросом. Мы прогнозируем сохранение набранного темпа и в дальнейшем», – цитирует пресс-служба Бочкарева.

Заммэра добавил, что этому способствует приемлемая цена по сравнению с аналогичными по метражу и классу квартирами в старых границах города.

«В ТиНАО экспонируется жилье средней и малой этажности, таунхаусы, коттеджные поселки. Спрос поддерживает развитая социальная, транспортная и рекреационная инфраструктура. Большой спрос на строительство в сегменте ИЖС обеспечивает и возможность ипотечного кредитования», – приводятся в материале слова руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

По его словам, к 2032 году на территории ТиНАО планируется в целом построить 20,5 млн кв. м жилья, включая дома по программе реновации и ИЖС. При этом градостроительный потенциал ТиНАО, согласно генплану, превышает 70 млн кв. м.