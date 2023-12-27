Минстрой надеется на продление всех программ льготной ипотеки

Минстрой надеется на продление всех программ льготного ипотечного кредитования, сказал в интервью телеканалу «Россия 24» глава ведомства Ирек Файзуллин. Он считает, что выверенное решение появится после 1 июля 2024 года. Сейчас в России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная ипотека под 6%, льготная ипотека для IТ-специалистов под 5%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная под 2%, льготная для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в ряде субъектов РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий. Программа ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля 2020 года. В течение действия ставки условия программы неоднократно корректировались. Согласно текущим условиям, программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года.