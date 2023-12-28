Названа стоимость пяти самых дорогих квартир в Москве

Пятикомнатная квартира в жилом комплексе на Пречистенке площадью 470 «квадратов» стоимостью два миллиарда рублей стала самой дорогой в Москве, в цену входят четыре подземных машино-места. В жилище с высотой потолков 3,8 метра разместились просторная кухня, столовая с колоннами, гостиная с камином, две спальные комнаты и две детские с отдельными санузлами, гардеробные, кабинет, гостевой санузел и небольшой спортзал. Окна выходят на храм Христа Спасителя и здание МИД.

На втором месте – трехуровневая квартира в клубном доме на Пречистенской набережной площадью 754 квадратных метра с видом на Москва-реку. На первом уровне расположены кухня, столовая, гостиная с выходом на террасу, кабинет и гостевой санузел. На втором – гостиная, три спальни с ванными комнатами и гостевой санузел. На третьем – спальня с двумя ванными и гардеробными. В квартире есть спортзал и личный лифт, ведущий из подземной парковки. Стоимость составляет 1,8 миллиарда рублей, в нее входят четыре машино-места.

На третьем месте – двухуровневый пентхаус в пятиэтажном клубном доме в Молочном переулке. Площадь составляет 360 «квадратов», на первом уровне – гостиная с камином, две гостевые спальни, два санузла, домашний кинозал, кухня, столовая; на втором – спальня, гардеробная, санузел, открытая терраса с видом на исторический центр Москвы и Зачатьевский монастырь. Оценивается пентхаус в 1,7 миллиарда рублей.

Четвертое место занял двухуровневый пентхаус в том же Молочном переулке, но уже площадью 584,36 квадратных метра (1,3 миллиарда рублей, включая три машино-места). На пятом – двухуровневый таунхаус на улице Ефремова площадью 530 «квадрата» и стоимостью 1,2 миллиарда рублей, пишет Информационный центр правительства Москвы.