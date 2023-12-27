Ефимов: В 2023 году в ЕГРН внесли сведения более чем о 31 тыс. правообладателей недвижимости

В 2023 году столичный департамент городского имущества совместно с управлением Росреестра по Москве внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о более чем 31 тыс. правообладателей ранее возникших прав собственности. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Внесение в ЕГРН актуальных сведений о ранее возникших правах на недвижимость обеспечивает гражданам защиту их имущественных интересов и оберегает от мошеннических действий. Только с начала 2023 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены данные о более чем 31 тыс. таких правообладателей. Ранее возникшие права необходимо зарегистрировать в Росреестре, после чего собственники могут совершать сделки с недвижимостью», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Как поясняется, ранее возникшим является право, которое оформлено до 31 января 1998 года – даты вступления в силу федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». К таким документам относятся государственные акты и свидетельства, полученные в 1990-х годах, когда регистрацией прав на земельные участки, здания, жилые и нежилые помещения занимались разные госорганы.

По словам Владимира Ефимова, свои права, возникшие на объекты недвижимости до 31 января 1998 года, уже оформили почти 48 тыс. горожан.

В пресс-службе уточнили, что управление Росреестра по Москве и департамент городского имущества ведут совместную работу по выявлению правообладателей и внесению сведений о них в ЕГРН с 2021 года.

«В 2023 году удалось проанализировать информацию по более чем 155 тыс. объектов недвижимости. Для этого специалисты проверяли сведения в архивах, а также запрашивали информацию в Социальном фонде России, органах внутренних дел и записи актов гражданского состояния и других ведомствах. Всего за два года удалось проанализировать информацию по более чем 250 тыс. объектам недвижимости», – также процитировали в пресс-службе руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

При выявлении собственников им письмом направляется проект решения о выявленных правообладателях. Если контактная информация отсутствует, сведения публикуются на портале mos.ru. В случае отсутствия возражений через 30 дней со дня получения проекта принимается решение о выявлении правообладателя и направлении данных в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.