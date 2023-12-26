В России зафиксировано сокращение количества предложений о продаже жилья на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию «Этажи».

Отмечается, что за 2023 год данный уровень уменьшился на 17-20%. В фирме указали на то, что в текущем месяце число объявлений о продаже вторичного жилья на рынке составляло 651,6 тыс., тогда как годом ранее оно достигало 788,5 тыс.

Специалисты считают, что граждане решили отложить смену жилья в связи с повышением ипотечных ставок. Эксперты отмечают увеличение спроса на готовое жилье на фоне введения в стране ограничения на кредиты по низким ставкам на новостройки. При этом в первом полугодии предложение было выше за счет большего количества сделок, которые связаны с переездами россиян в другие государства, подчеркивается в статье.

Эксперты прогнозируют охлаждение спроса на вторичном рынке в 2024 году. Такая динамика, как указывают они, связана с продолжающимся повышением ставок по ипотеке. Оно приведет к росту предложения готовых квартир и снижению цен, отмечают собеседники.

Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что рынок новостроек в 2024 году будет находиться под влиянием целого комплекса негативных факторов. Как уточнил он, речь идет, в частности, о