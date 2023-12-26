Театр мюзикла построят в Тверском районе

26.12.2023 Город выставил 156 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов. Так, в Тверском районе появится театр мюзикла. В центре Москвы для культурного учреждения предоставили инвесторам участок площадью 0,17 гектара. Масштабный инвестиционный проект — это статус, присваивающийся комплексам, инновационным центрам и другим учреждениям. Для возведения Москва представляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет. Кстати, с 2023 года заключили с застройщиками и инвесторами 76 договоров. Общая площадь объектов превысит 1,5 миллиона квадратных метров, сообщили на mos.ru.