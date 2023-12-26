Город принял в собственность более 300 бесхозяйных объектов с начала года
С начала 2023 года город принял в собственность 139 тыс. кв. м бесхозяйных объектов – зданий и сооружений инженерной инфраструктуры, теперь их можно будет вовлечь в хозяйственный оборот. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«С начала 2023 года город принял в собственность 311 бесхозяйных объектов общей площадью 139 тыс. кв. м. Из них 144 – это здания, еще 167 – объекты инженерной инфраструктуры. Благодаря проделанной работе сооружения, которые были заброшены и разрушались, вовлекут в хозяйственный оборот. Их можно будет ремонтировать, сдавать в аренду и использовать для городских нужд. Инженерная инфраструктура станет обслуживаться надлежащим образом», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
Отмечается, что бесхозяйным имуществом считаются объекты, у которых нет владельца, он неизвестен или отказался от своих прав. Город выявляет их и оформляет в собственность. Такие объекты могут представлять опасность для жизни и здоровья москвичей. В число объектов коммунальной инфраструктуры, принятых в собственность города, входят линии электропередач, трансформаторные подстанции, системы тепло- и газоснабжения, связи и другие. После оформления имущественных прав города эти их планируют передать эксплуатирующим организациям. В 2023 году подано 368 исковых заявлений в суд о признании прав собственности Москвы на бесхозяйные объекты недвижимости площадью 229 тыс. кв. м.