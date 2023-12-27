Банк России ужесточит требования к ипотеке с 1 марта

Российский Центробанк с 1 марта следующего года повысит для банков надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Свое решение регулятор объяснил значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдач кредитов, сообщается на сайте ЦБ.

"Широкое использование льготных программ, которые действуют только в отношении нового жилья, привело к значительному росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного рынка (разница в ценах в среднем по стране достигла 42%)", – говорится в сообщении.

15 декабря правительство России скорректировало параметры льготных ипотечных программ, повысив с 20 до 30% первый взнос по такой ипотеке под 8% годовых. Кроме того, кабмин уравнял максимальный размер льготной ипотеки для всех российских регионов, утвердив везде лимит в 6 миллионов рублей.