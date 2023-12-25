Ефимов: Завод по выпуску технологического оборудования появится в ТиНАО
Москва заключила с инвестором договор аренды земельного участка по ставке 1 руб. в год для постройки завода по выпуску технологического оборудования в Троицком административном округе. Об этом сообщила пресс-служба московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«Город подписал с машиностроительным заводом <...> договор аренды земельного участка для строительства предприятия машиностроительной отрасли промышленности. Там будут производить многокомпонентное технологическое оборудование. По итогам реализации масштабного инвестпроекта в ТиНАО будет создано более 30 рабочих мест», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он отметил, что договор заключен для реализации масштабного инвестиционного проекта. Новое производство появится около дер. Рыжово в поселении Вороновское.
«Договор аренды 1,45 га земли подписан с инвестором на пять лет, за это время он должен построить и ввести в эксплуатацию здание завода общей площадью около 12 тыс. м. Льготная ставка аренды участка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта», – также цитирует пресс-служба главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
Уточняется, что инвестор, который займется возведением нового промпредприятия, специализируется на производстве многокомпонентного технологического оборудования, в том числе мобильных трубопроводных систем и дизельных насосных станций.
«Участок, выделенный городом под строительство нового промышленного объекта, располагается на смежной территории с уже действующим предприятием. Более 10 лет компания активно работает над импортозамещением. Так, некоторые виды технологического оборудования завода уже на 90% состоят из отечественных комплектующих. Новый промобъект позволит увеличить объемы производства специальных машин, необходимых в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном производстве, строительной и горнодобывающей отраслях, а также для проведения восстановительных и спасательных работ», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.