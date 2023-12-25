Ефимов: Завод по выпуску технологического оборудования появится в ТиНАО

Москва заключила с инвестором договор аренды земельного участка по ставке 1 руб. в год для постройки завода по выпуску технологического оборудования в Троицком административном округе. Об этом сообщила пресс-служба московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Город подписал с машиностроительным заводом <...> договор аренды земельного участка для строительства предприятия машиностроительной отрасли промышленности. Там будут производить многокомпонентное технологическое оборудование. По итогам реализации масштабного инвестпроекта в ТиНАО будет создано более 30 рабочих мест», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Он отметил, что договор заключен для реализации масштабного инвестиционного проекта. Новое производство появится около дер. Рыжово в поселении Вороновское.

«Договор аренды 1,45 га земли подписан с инвестором на пять лет, за это время он должен построить и ввести в эксплуатацию здание завода общей площадью около 12 тыс. м. Льготная ставка аренды участка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта», – также цитирует пресс-служба главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Уточняется, что инвестор, который займется возведением нового промпредприятия, специализируется на производстве многокомпонентного технологического оборудования, в том числе мобильных трубопроводных систем и дизельных насосных станций.