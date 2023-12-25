В России могут ввести специальную региональную ипотеку

Российские власти обсуждают введение специальной региональной ипотеки. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью изданию РБК.

«Региональная ипотека, да, обсуждается», — сказал она, ответив, что в Госдуме создана специальная рабочая группа, в которой представители ЦБ принимают участие.

Настройка ипотечных ставок в зависимости от региона оформления кредита, считает она, может быть необходима в условиях дисбаланса в сфере жилищного строительства.

Как рассказала глава ЦБ, в России есть проблема, что в ряде регионов происходит застой на жилищном рынке. Поэтому должны быть инструменты, которые позволяют людям вне зависимости от того, где они живут, решать жилищные проблемы, подчеркнула она.

Пока рано говорить о конкретных регионах, где может быть введена региональная ипотека, и об уровне ставок по ней, добавила Набиуллина.

В декабре первый взнос по льготной ипотеке при покупке жилья в новостройках вырос до 30%.