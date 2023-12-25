Город освободил 132 арендаторов от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора

С 2022 года город освободил 132 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды городских нежилых помещений при продлении договоров на новый срок. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 2019 года при продлении срока договора аренды городской недвижимости предприниматели должны вносить средства за последние пять месяцев аренды в качестве обеспечительного платежа. С марта 2022 года город освободил добросовестных арендаторов от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды.

«С 2022 года поддержку получили уже 132 предпринимателя, которые арендуют 285 объектов городской недвижимости площадью 46,6 тысячи квадратных метров. Благодаря этому они сэкономили 155,3 миллиона рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Воспользоваться освобождением от обеспечительного платежа могут только арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности при использовании городских помещений в течение последнего года.

«С начала 2023 года от обеспечительного платежа освободили 29 предпринимателей, которые арендуют 57 городских объектов площадью почти 9,1 тысячи квадратных метров. Благодаря этой мере поддержки они сэкономили 25,5 миллиона рублей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для продления договора аренды нежилой недвижимости необходимо обратиться за государственной услугой «Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда» на портале mos.ru.