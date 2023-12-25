Россиянам рассказали о правилах безопасного запуска фейерверков

Праздничные салюты необходимо запускать на открытой площадке и вдали от домов, напомнил эксперт по выживанию Михаил Макеев. Об этом сообщает News.ru. "Запускать нужно в комфортном месте, выдерживать безопасную дистанцию. Площадка должна быть открытой, не должно свисать никаких веток деревьев и проводов", – подчеркнул он. Специалист также отметил, что фейерверки могут попасть в окно, что может спровоцировать возгорание. После поджога необходимо отойти на безопасное расстояние, добавил Макеев. Ранее россиянам рассказали, где запрещается запускать фейерверки. Делать это ни в коем случае нельзя на крышах, лоджиях и балконах, напомнили в МЧС. То же самое касается стадионов и прочих спортплощадок. Кроме того, пиротехнику запрещается применять на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, заповедников и нацпарков. Также вблизи нефте- и газопроводов. Помимо того, нельзя запускать салюты на культурных территориях и во время митингов.