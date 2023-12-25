В Новосибирской области в 2023 году серьезно подорожали строительные материалы

По словам министра, бетон в сибирском регионе за 2023 год подорожал более чем на 15%, арматура — на 30%, инертные материалы — на 4-9%.

— Сейчас цены вышли на плато, но не могу не отметить, что удорожание в этом году было достаточно существенное, — сказал Алексей Колмаков.

По данным директора агентства «RID Analytics» Елены Ермолаевой, за последние три года цены на новостройки в сибирской столице выросли на 91%. Средняя цена квадратного метра в на первичном рынке в мегаполисе в ноябре составляла 140 тысяч рублей.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске вместо учебного центра построят гостиницу. Редакция также писала о том, что в Новосибирске может появиться новый железнодорожный мост. Читайте также: в мэрии назвали количество долгостроев в Новосибирске.