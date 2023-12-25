Вторичное жилье за год подорожало на 14%

Квартиры на "вторичке" подорожали за минувший год на 14%. Такие данные приводит портал "Мир квартир". Главную роль в столь активной динамике цен сыграло повышение ключевой ставки ЦБ и удорожание ипотеки.

С октября по декабрь квадратный метр вторичной недвижимости подорожал во всех 70 исследованных городах, за исключением Краснодара, где снижение составило 0,3%. Сильнее всего выросли цены за последние месяцы в Челябинске (на 17,8%) и Магнитогорске (на 14,9%).

В среднем квадратный метр жилья подорожал за квартал на 6%, до 109 251 рубля.

За период с начала 2023 года квадратный метр "вторички" подорожал везде, кроме Сочи (здесь он подешевел на 2,7%). Особенно сильно - в Челябинске (на 44,7%), Магнитогорске (на 39,1%), Нижнем Тагиле (на 34,2%).

Меньше всего цены выросли на наиболее оживленных рынках - в Краснодаре (на 0,3%), Калининграде (на 1,7%), Санкт-Петербурге (на 2,5%), Ленинградской области (на 2,7%). В Подмосковье "квадрат" подорожал на 4,6%, во Владивостоке на 4,8%, в Севастополе на 5,1%.

В среднем по всем городам прирост "квадрата" составил 13,7%.