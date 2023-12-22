СМИ узнали о планах властей запретить «резиновые» квартиры

Власти России готовятся к внесению в Госдуму доработанного законопроекта о запрете «резиновых» квартир. Это будет сделано в весеннюю сессию, заявил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает агентство «Прайм».

При этом, по его словам, положения документа находятся на стыке различных прав и свобод граждан.

В этот же день «Известия» сообщили о том, что Калужская область решила направить в правительство законопроект, который запрещает регистрировать мигрантов в квартирах, где появление каждого нового жильца-иностранца нарушало бы норму жилой площади на человека. Как позднее стало известно, на него поступил отрицательный отзыв.

По словам Якубовского, важно, чтобы осуществление прав и свобод человека и гражданина не нарушало прав других лиц. В этой связи, как уточнил он, для введения реального контроля за соблюдением нормы жилой площади при вселении в жилое помещение необходимо создание самостоятельного правового механизма.

Он должен быть направлен на обеспечение прав всех собственников жилого помещения и лиц в нем проживающих, с учетом норм жилищного и санитарного законодательства, пояснил член комитета ГД.