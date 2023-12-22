Аренда квартир дорожает из-за недоступности ипотеки

Спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос с начала года на 10%, а цены - на 9%. Об этом сообщает "Авито Недвижимость".

Стоимость аренды жилья выросла практически во всех исследованных городах (в 27 из 33). Сильнее всего подешевел наем в Калининграде (на 9%), Севастополе (на 4%) и Санкт-Петербурге (на 3%). В Симферополе, Москве и Сочи цены не изменились с начала года. Последние два города остаются самыми дорогими - в них аренда квартиры стоит 60 и 40 тыс. руб. в месяц соответственно. Дешевле всего снять жилье можно в Брянске и Кирове - в среднем за 13 тыс. руб.

В среднем по стране стоимость аренды за год выросла на 9% - с 23 до 25 тыс. руб. Дешевле, чем год назад, стала аренда больших квартир с четырьмя комнатами и более: владельцы такого жилья просят на 2% меньше - в среднем 170 тыс. руб. А ощутимее всего подорожали "двушки" - на 20%, до 30 тыс. руб.

Спрос на аренду почти во всех городах увеличился (самый заметный рост - в Новосибирске, на 29%), предложение же почти во всех городах сократилось (сложнее всего стало подобрать подходящую квартиру в Волгограде, где число вариантов снизилось за год на 20%). Исключением стали лишь Москва, Екатеринбург и Тюмень, где количество доступных для аренды объектов выросло на 6%, 5% и 1% соответственно.