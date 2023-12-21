Риелторы составили подборку самых дешевых квартир в Москве

Риелторы, опрошенные РИА Недвижимость, рассказали, что на московском рынке недвижимости все еще встречаются предложения стоимостью до шести миллионов рублей. Речь идет о студиях площадью до 20 «квадратов», которые очень быстро раскупают.

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Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что предложений дешевле трех миллионов рублей в Москве не очень много — всего несколько десятков.

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Один из таких вариантов расположен в 15 минутах ходьбы от станции метро «Текстильщики». Жилье площадью 12 квадратных метров без ремонта и без окон выставили на продажу за 1,56 миллиона рублей. За счет 3,8-метрового потолка там можно увеличить полезную площадь, обустроив второй этаж.

По словам Луценко, подобные квартиры покупают, чтобы выгодно сдавать в аренду мигрантам.

За 3,1 миллиона рублей покупателям предлагают жилье площадью чуть более 12 квадратных метров в шаговой доступности от метро «Рязанский проспект». В помещении предусмотрена чистовая отделка.

Руководитель категории вторичной и загородной недвижимость «Авито» Сергей Хахулин рассказал о студии размером 11,6 квадратного метра в районе станции «Медведково», которую продали за 3,9 миллиона рублей. Речь идет о помещении без мебели, но с капитальным ремонтом, в том числе с замененными трубами.

За 4,5 миллиона рублей в Зеленограде можно найти за студию площадью в 14,2 квадратного метра. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что эта студия - результат реконструкции малосемейного общежития 1973 года постройки. За 4,5 миллиона новый владелец получит студию с отделкой, натяжными потолками, светодиодными светильниками, дизайнерскими обоями и терморегулируемыми батареями.

Студия в 15,3 квадратного метра в десяти минутах от станции «Кузьминки» обойдется в 4,9 миллиона рублей. В Южном Бутово можно купить квартиру в 19,8 квадратного метра за 5,2 миллиона рублей (предусмотрена чистовая отделка). А за 5,7 миллиона рублей выставлена на продажу студия в 20 «квадратов» в новостройке в Тимирязевском районе.