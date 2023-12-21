Основатели рыбных магазинов Рудько: икра не может быть дешевле 6 тыс. рублей

Чтобы не нарваться на фальсификат при покупке икры, нужно ориентироваться на три основных критерия – внешний вид продукта, цену и место производство. Качественная икра не может стоить менее 6 тыс. рублей за килограмм, заявил в беседе с НСН основатель сети рыбных магазинов "Курильский берег" Алексей Рудько. Говоря о месте производство, эксперт отметил, что хорошей считается икра, выпущенная на Дальнем Востоке. Если на банке написано "произведено в море", то лучше отказаться от покупки, так как это признак подделки. Снизить качество продута могут также нарушения при производстве и транспортировке продута. "Надо понимать, что хорошая икра дешевой быть не может. Сейчас цена в среднем от шести тысяч рублей за килограмм до восьми тысяч. Горбушу в этом году больше всего поймали, поэтому она подоступнее, а кета, нерка, кижуч от семи тысяч в рознице", — объяснил Рудько. Покупать икру лучше всего в специализированных рыбных магазинах. Причем лучше не брать "зеленые банки", так как именно в них чаще всего закатывают прошлогоднюю икру, мешая ее с имитацией, считает эксперт. Эксперты также советуют при выборе красной икры обращать внимание на состав, в котором должны быть только рыбные икринки, соль. Допустимо содержание консервантов или добавок для сохранения свежести.