Россиянам с детьми могут помочь погасить ипотеку

Правительство России может начать выделять семьям с детьми до 1,8 млн рублей для погашения ипотечного кредита, сообщает издание «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. По его данным, эта инициатива направлена на улучшение демографической ситуации в стране. Предполагается, что введение механизма поэтапного погашения ипотеки поможет увеличить число многодетных семей.

Россиянам с детьми могут помочь погасить ипотеку
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Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, в настоящее время в России остро стоит вопрос демографической политики. Это связано с тем, что естественный прирост населения в стране до 2035 года в лучшем случае составит до 349 тысяч человек в год, а в худшем — минус 856 тысяч человек ежегодно. Авторы законопроекта предлагают поощрить многодетность, внедрив механизм поэтапного погашения ипотечного кредита, при котором выплаты повышаются в зависимости от количества рожденных детей.

«Сегодня остро необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность. Одним из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей, причем с появлением каждого нового ребенка выплаты от государства повышаются», — рассказал лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, выступивший одним из авторов законопроекта.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что демографическая ситуация в стране постепенно начнет улучшаться через три года, так как уровень рождаемости в России всегда был волнообразным. По его словам, к этому времени число молодых людей, которые достигнут «трудового» возраста, вырастет с семи миллионов до 10. Это ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, чтобы они могли работать по выбранным профессиям.

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