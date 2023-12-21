В ЦБ назвали ипотеку под 0% рудиментом ипотеки от застройщика

"После ипотеки от застройщика остался ее "рудимент". Это ипотека под нулевую ставку на какое-то время, например на один год. Банк при этом в рекламе указывал, что ипотека вроде как под нулевую ставку выдается, но с припиской мелким шрифтом, что через год ставка повысится уже до рыночной. Банки таким образом избегают повышенных резервов, предусмотренных для нерыночных ставок, а застройщики цену квартиры завышают не на 30%, как раньше в ипотеке от застройщика, а где-то на 7%, - отмечает Данилов. - Конечно, это уже не так страшно, как было".