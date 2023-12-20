Власти Словакии не планируют замораживать недвижимость РФ

Братислава не планирует замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Власти Словакии высказались о замораживании недвижимости россиян
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Премьер пояснил, что ряд государств, в частности, Чехия, заморозил на своей территории недвижимость, которая принадлежала России, российским предпринимателям.

Россияне начали меньше интересоваться покупкой зарубежной недвижимости

«Мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», — подчеркнул Фицо.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заморозка объектов «Госзагрансобственности» РФ в Чехии является противозаконной. Он добавил, что Москва выражает недоумение по поводу антироссийской позиции Праги.

Напомним, что Роберт Фицо был избран на пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года. В ходе избирательной кампании политик критиковал антироссийские ограничительные меры западных государств, призывал к сокращению военной и финансовой поддержки Украины.

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