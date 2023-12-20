Власти Словакии высказались о замораживании недвижимости россиян

Братислава не планирует замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Премьер пояснил, что ряд государств, в частности, Чехия, заморозил на своей территории недвижимость, которая принадлежала России, российским предпринимателям.

«Мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», — подчеркнул Фицо.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заморозка объектов «Госзагрансобственности» РФ в Чехии является противозаконной. Он добавил, что Москва выражает недоумение по поводу антироссийской позиции Праги.