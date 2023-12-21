В ДОМ.РФ сравнили стоимость квадратных метров в частном и многоквартирном домах
Стоимость квадратного метра в индивидуальном доме вдвое дешевле, чем в квартире. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на пресс-конференции в ТАСС.
ДОМ.РФ анализирует статистику выдачи ипотечных кредитов по госпрограммам. По этим данным, средняя стоимость покупаемого заемщиками индивидуального дома - 6,5 - 6,7 млн руб, рассказал Гольдберг. При этом средняя площадь дома - 115-120 кв. м. То есть средняя по России цена квадратного метра в доме - 55 тысяч рублей. В квартире в многоквартирном доме стоимость в два с лишним раза больше. "То есть человек получает дом площадью в два раза больше за те же деньги", - обратил внимание эксперт.
Как отмечается в исследовании состояния рынка индивидуального жилищного строительства, проведенном совместно ДОМ.РФ и "Циан", за последние несколько лет недвижимость значительно подорожала. Так, в Москве и Подмосковье медианная стоимость дома с участком повысилась с 9 до 14,5 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - с 5 млн рублей до 8,9 млн. Еще сильнее подорожали земельные участки - с 84 тысяч рублей за сотку до 167 тысяч рублей в московском регионе и с 96 до 185 тысяч рублей в Санкт-Петербурге и окрестностях.