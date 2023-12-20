Эксперты спрогнозировали стоимость аренды жилья в Москве в 2024 году

Эксперты ожидают сохранения прежнего уровня арендных цен в Москве зимой и весной 2024 года
Арендные ставки на столичные квартиры зимой и весной 2024 года, вероятнее всего, останутся на прежнем уровне в соответствии с сезонностью, сообщила ТАСС замдиректора управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.
"Зимой 2024 года будет сохраняться сезонное ослабление активности, что дает надежды на постепенное восстановление предложения. При отсутствии внешних потрясений спрос немного увеличится весной, но это не повлияет на цены. Усредненные арендные ставки в Москве, вероятнее всего, будут оставаться на прежнем уровне в соответствии с сезонностью", - сказала она.
"В среднем квартира экономкласса сдается после 3-4 показов - при личном общении стороны определяются, устраивают ли друг друга. Сейчас, как и в августе, ликвидная квартира может быть сдана сразу первому кандидату, если всем все подходит", - подчеркнула риелтор.
По данным агентства, наймодатели квартир в массовом сегменте (экономкласс и комфорт-класс) повышают ставки, увеличение в диапазоне от +5% до +10% к значениям первой половины года, причем не только для новых жильцов. Нередко собственники стараются повысить арендные ставки по действующим договорам найма. Нанимателям выгодно принять повышение стоимости, поскольку найти другое жилье экономкласса по прежним низким ценам сегодня практически невозможно. Дисконт на столичном массовом рынке аренды жилья не предусмотрен.
Эксперты агентства отмечают, что вследствие ажиотажного спроса летом и осенью текущего года ликвидные предложения вымылись с рынка столичной аренды, его пополнение происходит медленно. С начала 2023 года по настоящее время предложение аренды уменьшилось на 66%. С июля, когда спрос активно пошел в рост, количество объектов в экспозиции сократилось на 42%. С начала августа по настоящее время зафиксировано снижение на 30%.
"Дефицит бюджетных квартир сохраняется и в декабре. В таких условиях наймодатели в сегменте эконом не становятся более лояльными, но поскольку ажиотажа сейчас нет, они стали несколько спокойнее относиться к некоторым категориям арендаторов", - пояснила Полякова.
В настоящий момент, по данным агентства, 90% наймодателей (против 84% в августе) не рассматривают выполнение ремонта, покупку техники или мебели для привлечения клиентов - большинство согласны сделать это по договоренности с квартирантом после получения первой арендной платы. 80% владельцев сдаваемых квартир не готовы уменьшить размер страхового депозита или разделить сумму на несколько частей. Но есть и приметы потепления на рынке: 70% собственников против размещения жильцов с маленькими детьми или домашними питомцами - в августе таких было 75%. 60% собственников в масс-маркете априори отказываются сдавать квартиру неславянам (против 70% в августе). 30% соглашаются рассмотреть конкретные кандидатуры, только 10% совсем не оговаривают этот вопрос.