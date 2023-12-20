В Сибири на продажу выставили квартиру за 45 миллионов рублей

В Новосибирске к покупке предлагается семикомнатная квартира стоимостью 45 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке N1.RU.
Квартира площадью 273 квадратных метра занимает верхние 10 и 11 этажи. Хозяин отмечает, что жилье оборудовано всем необходимым для жизни. В комнатах выполнен дизайнерский ремонт, размещены камин и сауна. Из окон открывается вид на Пироговский лесопарк.
В Москве в аренду выставили квартиру размером с коридор. Ее общая площадь составляет 20 квадратных метров, в месяц предлагается платить 50 тысяч рублей.
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