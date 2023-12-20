В Сибири на продажу выставили квартиру за 45 миллионов рублей

В Новосибирске к покупке предлагается семикомнатная квартира стоимостью 45 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке N1.RU.

Квартира площадью 273 квадратных метра занимает верхние 10 и 11 этажи. Хозяин отмечает, что жилье оборудовано всем необходимым для жизни. В комнатах выполнен дизайнерский ремонт, размещены камин и сауна. Из окон открывается вид на Пироговский лесопарк.