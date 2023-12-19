Bild: В ФРГ попросили МИД объяснить покупку участка в Брюсселе за €7,3 млн

Федеральное контрольно-ревизионное управление Германии попросило министерство иностранных дел страны объяснить покупку элитного участка для своих нужд в Брюсселе два года назад. Об этом сообщила газета Bild. Ведомство отмечает, что МИД ФРГ в октябре 2021 года приобрел участок площадью 15 тыс. кв. м., что в шесть раз больше тех участков, которые уже были куплены ведомством в городе, хотя во владении страны уже есть "три иностранных представительства с представительными резиденциями" и четвертая "собственность", "подходящая в качестве места жительства". Сделка состоялась еще при предыдущем главе МИД Хайко Маасе, говорится в статье. По данным управления, объект недвижимости обошелся казне в €7,3 млн, на ремонт и оснащение было потрачено еще €600 тыс. В аудиторском ведомстве отметили, что МИД "в течение многих лет игнорировал требования экономической эффективности при приобретении и обслуживании зарубежной недвижимости". От МИД потребовали незамедлительно определиться, какие именно объекты недвижимости в Брюсселе необходимы, а какие нет. До этого глава Счетной палаты Германии обвинил правительство в сокрытии проблем бюджета.