В Башкирии запустят госпрограмму строительства типовых частных домов

УФА, 19 декабря. /ТАСС/. Программа развития индивидуального жилищного строительства начнет работать в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров во время послания Госсобранию.
"Мы планируем запустить программу "Башкирский домик". Будем силами республики обеспечивать на участках под ИЖС инженерную инфраструктуру, а застройку вести по типовым проектам с использованием местных строительных материалов. Прошу правительство республики до 1 апреля представить концепцию программы и проработать вопрос ее финансового обеспечения", - сказал Хабиров.